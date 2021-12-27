Токио, , 07:49 — REGNUM Традиционную церемонию встречи Нового года на одном из самых популярных перекрёстков в Токио перед железнодорожной станцией Сибуя, уже во второй раз отменили власти города в рамках борьбы с угрозой распространения коронавируса. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба администрации соответствующего района столицы Японии.

Токио

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В новогоднюю ночь на перекрёсток будут направлены дополнительные наряды полиции, а в настоящее время призывы не ходить на перекрёсток опубликованы во всех социальных сетях и дублируются по новостным каналам. Кроме того, планируется в 23:00 31 декабря отключить все расположенные в зоне перекрёстка экраны, на которых транслируется реклама и видеоклипы. Все эти меры предприняты для того, чтобы сделать перекрёсток максимально непривлекательным для посещения в новогоднюю ночь и избежать там скопления народа.

Перекрёсток перед железнодорожной станцией Сибуя является самым оживлённым в мире. В праздничные и выходные дни через него проходят до 390 тыс. человек в сутки. В 2019 году в этом месте на церемонию обратного отсчёта времени в новогоднюю ночь собирались десятки тысяч людей.

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