Иерусалим, , 16:26 — REGNUM В течение 26 декабря в Израиле подтверждены 1760 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Днем ранее (после выходного) сообщалось про 760 заражений, утром 25 декабря — про 1775.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки проведено 114 958 анализов, положительными оказались 1,87% (ранее — 2,07% и 1,40%). Коэффициент заражений остался на уровне 1,41.

В больницах остаются 143 пациента, к ИВЛ подключены 38. За последние трое суток ни один человек не умер от коронавируса, число умерших — 8242.

В стране с населением около 9,3 млн человек привиты двумя дозами 5,88 млн, ревакцинированы 4,2 млн человек.