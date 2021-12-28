Джакарта, , 09:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило об одном случае местной передачи штамма коронавируса «Омикрон», сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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С учетом этого случая в Индонезии насчитывается 47 случаев заражения штаммом «Омикрон», 46 из которых были завозными.

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили у 37-летнего мужчины, который не выезжал за границу в последние несколько месяцев и не контактировал с иностранцами.

Пациента поместили в больницу Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце года правительство Индонезии ввело локдаун в пяти туристических провинциях.

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