Джакарта, , 15:07 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 28 декабря в Индонезии подтвердили 4 262 157 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 152 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 113 472 человека.

За сутки от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 071 человека.

В Индонезии также зарегистрировано 47 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил о землетрясении и цунами, обрушившихся на регион Ачех, Индонезия, в 2004 году.

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