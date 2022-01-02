Афины , , 19:01 — REGNUM Снижение распространения штамма коронавируса «Омикрон» в Греции ожидается 15 февраля. Об этом заявила глава Ассоциации врачей Афин и Пирея Матина Пагони 2 января в эфире телеканала ERT.

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По ее словам, 15 января ожидается пик заражений штаммом «Омикрон», а к 15 февраля — спад. Эти оценки основаны на данных, доступных на текущий момент, передает ИА Красная Весна.

Она также заявила, что 90% COVID-пациентов в больницах инфицированы штаммом «Дельта», а 62% новых заражений относятся к штамму «Омикрон».

Врачи рассчитывают на то, что заразившиеся вариантом «Омикрон» будут проявлять мягкие симптомы и болеть дома. Пагони добавила, что этому также должна поспособствовать вакцинация.

Как предположил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, штамм «Омикрон» может стать «последней главой» в пандемии коронавируса.