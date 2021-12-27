Лондон, , 22:27 — REGNUM Сыпь на коже может появляться при заражении человека штаммом коронавируса «Омикрон», пишет 27 декабря Daily Express.

Изображение болезни Фаллин Кох. «Вирусы и микробы. Научный комикс»

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Соответствующая информация содержится в приложения ZOE COVID Study. Высыпания наблюдаются у части заразившихся этим штаммом коронавируса, причём не все жалуются на зуд — в ряде случаев высыпания не беспокоят.

Добавим, что, по данным издания, если сыпь появляется, то это происходит в первые же дни заболевания. Кроме того, заразившиеся «Омикроном» отмечают заложенность носа, в некоторых случаях — боль в поясничном отделе и сухой кашель.

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