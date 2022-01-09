Веллингтон, , 06:42 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие два дня выявили 149 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уточняется, что 85 случаев связаны с распространением инфекции непосредственно на новозеландской территории, остальные 64 заболевших прибыли в страну из-за границы. При этом 57 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения коронавируса. Остальных заболевших выявили в близлежащих населенных пунктах.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 14 298. При этом большая часть из них приходится на город Окленд. В настоящее время в новозеландских больницах лечится 31 пациент, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 9 января в Новой Зеландии привились против COVID-19 около 92% взрослых жителей.