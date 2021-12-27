Сидней, Австралия, , 11:16 — REGNUM В настоящее время нет никаких намеков на улучшение эпидемиологической ситуации в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе. За последние 24 часа в штате было зарегистрировано 6324 новых случая заражения коронавирусом и еще три смерти в результате болезни. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В больницах с COVID-19 находятся 520 человек. 26 декабря их насчитывалось 458. В настоящее время 55 человек борются за свои жизни в реанимации.

Отмечается, что на фоне роста числа госпитализаций, для медработников могут изменить правила карантина, поскольку в настоящее время более 2000 медиков сидят на самоизоляции и не могут работать.

Напомним, что антирекорд по числу новых случаях COVID-19 в Новом Южном Уэльсе был поставлен 26 декабря, когда за 24 часа было выявлено 6394 случая заболевания, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.

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