Копенгаген, 30 декабря 2021, 19:02 — REGNUM В Дании призывники теперь точно могут отменить все свои новогодние планы, так как до 4 января более чем 400 человек будут оставаться в своих казармах, поскольку вышестоящее руководство опасается, что военнослужащие могут заразиться коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Датские военные
Датские военные
U.S. Army

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«Мы видим широкое распространение коронавируса в обществе из-за заражения «Омикроном», и поэтому нам необходимо отправить призывников в казармы», — заявил Андерс Линдхольм, руководитель одного из отделов Датского агентства по чрезвычайным ситуациям.

Журналисты отмечают, что в Дании призывники, помимо прочего, помогают гражданским властям с проведением ПЦР-тестирования и вакцинации населения от COVID-19. Поэтому призывники могут покидать казармы на Новый год только для выполнения таких задач.

По словам Линдхольма, новость была встречена военнослужащими с пониманием, и никто не стал возмущаться решением военного начальства.

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