Афины , , 22:19 — REGNUM Представитель правительства Греции Янис Эконому назвал четыре причины, по которым правительство решило вновь открыть школы после новогодних каникул, несмотря на всплеск штамма «Омикрона». Об этом она рассказал на радио SKAI 5 января, подчеркнув, что невозможно продолжать другие виды экономической деятельности, пока закрыты школы.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

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Эконому объяснил, что решение было принято по четырем ключевым причинам. «Прежде всего, есть характеристики этого штамма. Мы имеем дело с вариантом, который передается чрезвычайно быстро, но не вызывает тяжелых заболеваний у детей и вакцинированных лиц. Теперь мы знаем это с большой степенью уверенности», — сказал Эконому.

Вторая причина заключается в том, что на основе опыта доказано: дети более защищены в школьной среде, чем вне ее. «Если бы мы задержали детей до недели или 10 дней спустя [окончания каникул], никто не мог бы гарантировать, что на игровых площадках или в других местах, куда они пойдут, они будут носить маски и будут более защищены. Следовательно, из этого следует, что они более защищены в школьной среде, чем за ее пределами», — заявил Эконому.

Третья причина — происходящее в остальной Европе. Нет такой страны, где школы были бы закрыты. И четвертая причина, по его словам, заключается в том, что нет ничего, что могло бы заменить общение учителя и ученика.