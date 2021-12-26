Санто-Доминго, , 18:20 — REGNUM Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Доминиканской Республики. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, передает Prensa Latina.

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«Первым выявленным заразившимся стал путешественник, прибывший в Доминикану из Южноафриканской Республики, у которого были легкие симптомы. В этой связи он получил амбулаторную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Сразу после этого главное управление эпидемиологии получило уведомление от Национального центра связи по международным медико-санитарным правилам Чили об обнаружении у прибывшего из Доминиканской Республики человека штамма «Омикрон», передает ИА Красная Весна.

Органы здравоохранения Доминиканы приступили к выявлению новых случаев. В министерстве здравоохранения призвали усилить профилактические меры и начать ревакцинацию населения.