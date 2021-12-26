Бирмингем, Великобритания, , 07:40 — REGNUM Главный наставник футбольного клуба из Бирмингема «Астон Вилла» Стивен Джеррард сдал тест на SARS-CoV-2, который показал положительный результат. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба команды.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что в результате этого 41-летний специалист будет вынужден пропустить два матча своих подопечных в английской Премьер-лиге: с лондонским «Челси» (26 декабря) и «Лидсом» (28 декабря).

Отметим, Стивен Джеррард является главным тренером «Астон Виллы» с ноября нынешнего года, в настоящее время команда с 22 очками находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.