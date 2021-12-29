Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM В Нур-Султане лабораторно подтверждены случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта+». Об этом 29 декабря сообщила журналистам главный государственный санитарный врач столицы Казахстана Сархат Бейсенова.

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«В столице циркулирует преимущественно дельта-штамм, а также «Дельта+», — сказала Бейсенова.

Она отметила, что среди выявленных случаев заражения коронавирусом в Нур-Султане на разновидность нового штамма приходится 41%. Эта мутация «Дельта+» вдвое заразней, чем «Дельта».

Стоит отметить, что в ряде стран основным штаммом коронавируса становится «Омикрон». Он заразней, чем все «предшественники», но гораздо реже вызывает заболевание в тяжелой форме.

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