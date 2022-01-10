Гавана, , 03:37 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 2723 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Куба

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 977 410. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 8328 человек.

Отмечается, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в центральной части Кубы и на западе страны. При этом в республике подтвердили уже около ста случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. В настоящее время на Кубе числится 8495 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 38 пациентов находятся в палатах реанимации.