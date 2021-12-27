Тирасполь, , 14:52 — REGNUM В ходе 235 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 82 498 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 78 997 человек, в том числе за последние сутки — 275.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1912 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 859 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 105 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались шестеро пациентов с COVID-19.