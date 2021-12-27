Канберра, , 11:01 — REGNUM За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в Западной Австралии не было двузначным. Так, 27 декабря в штате был зафиксирован один единственный случай заражения. Однако правительство штата все равно приняло решение продлить антикоронавирусные ограничения, о чем сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В настоящее время министерство здравоохранения Западной Австралии пытаются связаться с 86 близкими контактами людей, заразившихся коронавирусом в одном и том же месте.

«Пока что мы сдерживали распространение инфекции. И теперь мы находимся в ситуации, при которой, возможно, нам удастся побороть эту вспышку», — заявил на пресс-конференции премьер-министр штата Марк Макгоуэн.

Он также объявил, что действующие ограничения будут продлены до 4 января. Речь идет об отмене крупных музыкальных фестивалей и мероприятий с высоким риском заражения, обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, запрет танцев в общественных местах, кроме свадеб.

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