Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Многие лены Швеции сталкиваются с быстрым ростом числа новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствует статистика региональных властей, опубликованная 4 января газетой Aftonbladet.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В таких ленах, как Вестерноррланд, Эстергётланд, Кальмар и Вестерботтен, число подтвержденных случаев COVID-19 за последние недели удвоилось. В то же время показатели по числу зараженных коронавирусом достигли новых рекордных уровней на Готланде, в Халланде и Эребру.

В крупных города Швеции развитие эпидемиологической ситуации также идет в негативном направлении. Вскоре в Стокгольме будет выявляться по 10 000 случаев коронавируса в неделю. В одном из самых крупных по численности населения ленов Швеции Вестра-Гёталанде количество новых случаев коронавируса за неделю увеличилось с 2840 до 3862.

Отмечается, что одно из объяснений может заключаться в том, что перед Рождеством и Новым годом многие шведы прошли тестирование на COVID-19.