Сидней, Австралия, , 08:18 — REGNUM На самоизоляцию перешел в своей резиденции в Сиднее генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом 9 января сообщила телерадиокомпания ABC News со ссылкой на заявление канцелярии генерал-губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Генерал-губернатор <…> получил положительный результат теста на COVID-19. У него незначительные симптомы, он находится в изоляции в Адмиралтейской резиденции, где останется в (течение двух недель), следуя всем медицинским советам и указаниям», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Херли продолжит свою работу в удаленном формате и добавляется, что все контактировавшие с ним в последнее время также сдадут тесты на SARS-CoV-2.

При этом указывается, что генерал-губернатор Австралии прошел полную вакцинацию от нового заболевания и также сделал бустерную прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус получил глава министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, переболевший COVID-19.