Подгорица, , 19:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Черногории 29 декабря экстренно объявит о новых мерах по борьбе с коронавирусом в связи с увеличением числа инфицированных. За последние сутки число новых случаев выросло вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 1120 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Учитывая рост числа инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон», а также несмотря на то, что на данный момент клиническая картина умеренная, министерство здравоохранения, как мы всегда предупреждали, приняло меры в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.