Подгорица, , 14:06 — REGNUM Эпидемиолог института общественного здравоохранения Черногории Адис Мартинович надеется, что принятые меры, которые вступили в силу 30 декабря, дадут желаемые результаты. Это, по его словам, будет видно примерно через десять дней. Он посоветовал гражданам провести каникулы в кругу семьи и пройти вакцинацию.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Из-за скачка заболеваемости, вызванного распространением штамма «Омикрон», власти ограничили время работы ресторанов и кафе в праздники, запретили собрания, ужесточили правила въезда в страну.

Теперь попасть в Черногорию могут только переболевшие ковидом или вакцинированные с негативным результатом ПЦР-теста или быстрого теста.