Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом 3 января сообщила пресс-служба минобороны США.

Глава Пентагона Ллойд Остин (сс) U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

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В опубликованном пресс-службой военного ведомства США заявлении Остина сказано, что он прошёл тестирование на коронавирус после появления симптомов заражения. Результат теста оказался положительным.

Остин отметил, что у него лёгкие симптомы заболевания, он следует указаниям лечащего врача и следующие пять дней будет находиться на карантине. Также глава Пентагона добавил, что с президентом США Джозефом Байденом он встречался 21 декабря, больше чем за неделю до появления у себя первых симптомов заражения.

Кроме того, глава минобороны США уточнил, что в Пентагоне он появлялся 30 декабря и контактировал только с несколькими сотрудниками, при этом все соблюдали дистанцию и носили защитные маски. Все контактировавшие с Остином сотрудники в обязательном порядке пройдут тестирование на коронавирус.

Остин указал, что благодаря вакцинации и ревакцинации он переносит инфекцию значительно легче, чем это могло быть, и призвал всех последовать его примеру и привиться от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на японском острове Окинава выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом среди военных США.

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