Тбилиси, , 15:01 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 45 006 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4234 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Тесты на коронавирус Mos.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 953 410 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 910 540 победили инфекцию, в том числе 1727 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 128 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 46 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4365 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1053.

Днём ранее в Грузии в ходе 45 336 исследований выявили 3567 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2015 человек, скончались 41 пациентов с COVID-19.