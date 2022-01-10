Бухарест, , 19:51 — REGNUM Сразу у 27 слушателей полицейской академии им. Василэ Ласкера в уезде Прахова на юге Румынии выявлено заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом 10 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Госпиталь для больных COVID-19 Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что ранее некоторые из заболевших студентов принимали участие в массовых рождественских мероприятиях в стенах учебного заведения, остальные отмечали праздники с родственниками в различных частях страны.

Детали инцидента не разглашаются. Известно лишь, что состояние указанных пациентов опасений не вызывает.

Полицейская академия им. В. Ласкера в Прахове считается одним из престижнейших профильных заведений Румынии. В данный момент работа учреждения продолжается в штатном режиме.

По состоянию на 10 января, количество жителей Румынии, заразившихся различными штаммами COVID-19, составило 1,84 млн. Из них скончались 59 011 граждан.

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