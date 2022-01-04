Канберра, , 10:41 — REGNUM В настоящее время столбики, нет, не термометров, а графиков, отображающих суточную заболеваемость COVID-19 в штатах Австралии, стремятся вверх. Но как же рынок труда справляется с очередной волной коронавируса в стране? На этот вопрос 4 января попытались ответить журналисты телеканал Nine News, опубликовав соответствующий новостной репортаж.

Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг julian meehan

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«Нет, мы не вернемся к локдаунам. Эти дни в прошлом, мы движемся вперед», — заверяет премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала.

Если обратится к статистике, то оптимизм Моррисона подкрепляется солидными цифрами на рынке труда. Так, сейчас безработица в Австралии ниже допандемийного уровня — 5,7%. С сентября прошлого года в стране прибавилось 485 тысяч новых рабочих мест.

«Австралия сейчас переживает бум на рынке труда», — заявил федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг, с которым не согласен лидер оппозиции Энтони Альбаниз, отметив, что два миллиона австралийцев до сих остаются без работы, либо хотят увеличения продолжительности рабочей недели.