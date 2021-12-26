Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела (даже в сердце и мозг) и сохраняться там в течение более 7 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения США, пишет 26 декабря Research Square.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Обнаружена устойчивая РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — отмечается в тексте исследования.

Так, SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела человека. Даже у пациентов с легкими симптомами вирус «широко распространялся» в организме.

Уточняется, что ученые проанализировали образцы из тел 44 людей, погибших от COVID-19.