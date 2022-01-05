Москва, , 08:44 — REGNUM Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что окончание пандемии коронавируса возможно только при заметном снижении числа новых пациентов с COVID-19, пишет «Вечерняя Москва».

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Он указал, что о конце пандемии можно говорить, когда случаи заражения будут фиксироваться не постоянно, а лишь периодически:

«Это будет означать, что эпидемия в РФ закончена, а закончится ли она в мире — сказать сложно».

По его мнению, об ухудшении ситуации из-за штамма «Омикрон» говорить преждевременно.

Ранее профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что волна заражений новым штаммом «Омикрон» подойдет к концу 20 февраля 2022 г.