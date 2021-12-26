Иерусалим, , 16:51 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уходит на самоизоляцию: тест его дочери на COVID-19 дал положительный результат. Об этом 26 декабря РИА Новости сообщила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.

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Беннет сдаст ПЦР-тест и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.

«Премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Он сразу же покинул заседание», — отметила она.

Заседание правительства на данный момент ведет министр юстиции Гидеон Саар.