Гонконг, Китай, , 06:37 — REGNUM Ведущая гонконгская авиакомпания Cathay Pacific из-за ужесточения в мегаполисе карантинных правил для экипажей на неделю приостановила все свои дальнемагистральные грузовые рейсы. Об этом 31 декабря сообщает газета South China Morning Post.

Аэропорт Гонконга falco

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Продолжат летать только грузовые рейсы компании в материковый Китай и некоторые регионы Азии. Все полёты транспортных самолётов в Европу, через Тихий океан, в Австралию и Океанию, Дубай и Эр-Рияд с 31 декабря по 6 января отменяются.

По данным издания, трёхдневное карантинное пребывание в отеле для членов экипажей самолётов, введённое на неделе властями вместо действовавшего ранее режима домашнего карантина, может быть увеличено до семи дней. Если такое решение будет принято, в Гонконге могут начаться массовые отмены рейсов.

Напомним, что ранее власти мегаполиса в связи с угрозой заражения коронавирусом ввели двухнедельный запрет на выполнение пассажирских рейсов в Лос-Анджелес, Торонто и Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр охраны здоровья Гонконга (CHP) сообщил о шести новых завозных случаях COVID-19, в результате чего общее число подтверждённых случаев достигло 12 604.

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