Гонконг, Китай, 31 декабря 2021, 06:37 — REGNUM Ведущая гонконгская авиакомпания Cathay Pacific из-за ужесточения в мегаполисе карантинных правил для экипажей на неделю приостановила все свои дальнемагистральные грузовые рейсы. Об этом 31 декабря сообщает газета South China Morning Post.

Аэропорт Гонконга
Аэропорт Гонконга
falco

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Продолжат летать только грузовые рейсы компании в материковый Китай и некоторые регионы Азии. Все полёты транспортных самолётов в Европу, через Тихий океан, в Австралию и Океанию, Дубай и Эр-Рияд с 31 декабря по 6 января отменяются.

По данным издания, трёхдневное карантинное пребывание в отеле для членов экипажей самолётов, введённое на неделе властями вместо действовавшего ранее режима домашнего карантина, может быть увеличено до семи дней. Если такое решение будет принято, в Гонконге могут начаться массовые отмены рейсов.

Напомним, что ранее власти мегаполиса в связи с угрозой заражения коронавирусом ввели двухнедельный запрет на выполнение пассажирских рейсов в Лос-Анджелес, Торонто и Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр охраны здоровья Гонконга (CHP) сообщил о шести новых завозных случаях COVID-19, в результате чего общее число подтверждённых случаев достигло 12 604.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге выявлено шесть новых случаев COVID-19