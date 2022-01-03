Кишинёв, , 12:53 — REGNUM В Молдавии следует ожидать новую волну эпидемии коронавируса. Об этом заявила президент республики Майя Санду во время прямого эфира, который шёл на её странице в соцсети Facebook.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

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Она сделала заявление во время посещения пункта вакцинации от COVID-19 в Кишинёве. Глава республики получила третью дозу прививки.

«Мы видели все, что штамм «омикрон», распространяется очень быстро. Международная пресса пишет, что только за прошлую неделю в день заражалось по миллиону людей», — сказала Садну.

По её мнению, третья доза прививки поможет защититься от новой мутации коронавируса.

Напомним, «Омикрон» характеризуется самой высокой скорость распространения в сравнении с другими штаммами коронавируса. При этом врачи отмечают, что при заражении новым штаммом значительно меньше случаев госпитализации.

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