Нью-Йорк, США, , 13:21 — REGNUM На более поздний срок из-за ограничений посещаемости в Канаде, связанных с пандемией коронавируса, перенесены три матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые должны были пройти в этой стране. Об этом 6 января сообщает пресс-служба НХЛ.

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Уточняется, что перенесены домашние встречи команд «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», намеченные на 15 и 18 января соответственно, а также матч «Эдмонтон Ойлерз» с «Чикаго Блекхоукс», который должен был состояться 19 января.

Также указывается, что точные даты проведения указанных матчей станут известны после ослабления или снятия ограничений, которые действуют в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря минувшего года НХЛ объявила, что ее хоккеисты не будут принимать участи в зимних Олимпийских играх в Пекине.