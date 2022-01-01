Токио, 1 января 2022, 14:32 — REGNUM 235 случаев заболевания COVID-19 выявлено за минувшие сутки на японском острове Окинава среди военных США. Это рекордный показатель за все время пандемии. Об этом 1 января передает Kyodo.
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При этом данных о распространении штамма коронавируса «Омикрон» на острове нет.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о продлении срока въездных ограничений из-за риска распространения штамма коронавируса «Омикрон».
Он также призвал нарастить темпы вакцинации бустерной вакциной от COVID-19.
В Японии в качестве бустера сертифицировали вакцину Moderna.