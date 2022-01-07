Бразилиа, 7 января 2022, 06:15 — REGNUM Первый случай летального исхода у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирована в Бразилии. Об этом 7 января сообщил новостной портал G1.
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По предварительной информации, погибший пациент скончался в больнице города Апаресида-ди-Гояния в штате Гояс. Уточняется, что умерший был мужчина пожилого возраста, страдавший несколькими хроническими заболеваниями.
Умерший страдал от гипертонии и от хронического заболевания лёгких. Мужчина был привит тремя дозами вакцины от коронавируса.
Ранее ИА REGNUM сообщало о первой смерти в Перу среди пациентов с выявленной «флуроной» — одновременным заражением гриппом и коронавирусом.
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