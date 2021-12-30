Вашингтон, , 01:13 — REGNUM В общей сложности 512,5 тысячи случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано за последние сутки в США, 29 декабря сообщил на своем сайте Университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали более 53,1 млн подобных фактов, а также свыше 821 тысячи летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил о том, что на протяжении двух последних недель в стране число детей до 17 лет, госпитализированных в больницы с COVID-19, увеличилось на 48%.

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