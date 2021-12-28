Тегеран, , 08:54 — REGNUM 27 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 434, причем 34 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 34 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 434 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 1 967 новых случаев заражения COVID-19, при этом 344 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 028 495 пациентов из общего числа 6 186 729 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2766 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 592 770 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 51 402 858 человек на данный момент сделали повторную прививку.