Париж, , 11:16 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 30 383 случая заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Кроме того, за последние 24 часа от COVID-19 умерли 256 человек.

Во Франции 16 291 пациент госпитализирован. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 3333 пациента.

С начала вакцинации 52 752 284 жителя Франции получили по крайней мере одну инъекцию вакцины от коронавируса, ещё 51 640 772 человека прошли полную вакцинацию. Ревакцинацию в стране прошли 22 446 191 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о возможности получения третьей дозы вакцины против коронавируса через три месяца после введения второй дозы.

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