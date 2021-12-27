Джакарта, , 16:04 — REGNUM В конце года правительство Индонезии ввело локдаун в пяти туристических провинциях, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

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Политика была реализована для предотвращения передачи штамма «Омикрон».

Локдаун ввели в Западной Яве, Центральной Яве, Джокьякарте, Бали и Ломбок. Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавян заявил, что направит специальную группу в эти пять регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство постепенно запретит экспорт минерального сырья.

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