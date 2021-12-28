Буэнос-Айрес, 28 декабря 2021, 08:30 — REGNUM Не использующие российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Европейский союз и США лишили своих жителей хорошего препарата. Об этом 28 декабря заявила эпидемиолог из Аргентины Габриэла Пиовано, ее слова приводит газета Perfil.

Вакцина «Спутник V»
Вакцина «Спутник V»
Sevdz.ru

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«США и ЕС без «Спутника V» лишили своих граждан очень хорошей вакцины», — сказала она.

Также эпидемиолог добавила, что она считает, что американская вакцина Pfizer проигрывает российскому препарату, так как ее нужно хранить и транспортировать при температуре — 180 °C и вводить бустерные дозы каждые три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали, что организм человека может защитить от штамма коронавируса «Омикрон» группоспецифичный иммунитет, образующийся при контакте с разными вариантами SARS-CoV-2.