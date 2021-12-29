Лондон, , 19:18 — REGNUM Количество случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» превысило в Британии 200 тыс., сообщает 29 декабря британское Агентство по здравоохранению.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подтверждённых случаев заболевания «омикроном» в Великобритании на данный момент 210 122», — указано в сообщении агентства на официальной странице в Twitter.

По данным агентства, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 39 923 случая заражения штаммом «Омикрон».

Напомним, власти Британии утверждают, что штамм «Омикрон» может быть более опасен и вызвать новую волну эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Британии за сутки было выявлено почти 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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