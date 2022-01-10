Афины , , 16:11 — REGNUM Открытие школ может предвещать открытие общества, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в сообщении в Facebook 10 января по случаю начала занятий после каникул.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Несмотря на трудности, в Греции, как и по всему миру, ученики возвращаются к знаниям, а преподаватели — к своей работе. Фактически, в первый день занятий, благодаря системе массовых тестов, было выявлено более 15 000 случаев коронавируса, которые в противном случае распространились бы в сообществе, передавая вирус гораздо легче», — отметил Мицотакис, добавив, что Греция находится на первых местах в Европе по лабораторным и самодиагностическим тестам.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день было организовано и распространено 94 000 000 тестов среди 7 800 000 граждан — такое массовое тестирование является лучшим ответом на пандемию и особенно на штамм «Омикрон», добавил Мицотакис, заявив, что в ближайшие недели возникнут некоторые проблемы, но они будут меньше, чем выгода общества, родителей и, прежде всего, детей от открытия школ.

«Благодаря четкому, но гибкому плану государства, поддержке учителей и всеобщему пониманию сегодня мы делаем шаг вперед. Открытые школы также могут быть предвестником открытого общества», — заключил премьер-министр в своем посте.