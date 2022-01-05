Кито, , 07:59 — REGNUM Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (COE) Эквадора перевел половину госслужащих на удаленную работу из-за роста случаев COVID-19, передает SputnikNews.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы поддерживаем решение Национального Совета Европы о введении 50% ограничения на количество сотрудников в госсекторе, чтобы остановить заражение коронавирусом. Приказ будет действовать до 23 января», — отметил министр труда Патрисио Доносо.

С начала пандемии в Эквадоре подтверждено около 550 тыс. случаев COVID-19, погибли — 25 тыс. человек.