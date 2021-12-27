Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Президент США Джо Байден несмотря на рождественские праздники возвращается к работе для проведения встречи с группой реагирования Белого дома по вопросам COVID-19, сообщает Reuters.

Джо Байден

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Встреча должна пройти в понедельник, 27 декабря. В Белый дом прибудут губернаторы, чтобы обсудить проблему распространения штамма «Омикрон». В связи с ростом новых случаев заражения в рождественские выходные были отменены сотни рейсов, так как экипажам пришлось изолироваться из-за положительных тестов на коронавирус. В понедельник было отменено около 800 рейсов. Это четвертый день подряд, когда американцам приходится сидеть в аэропортах.

При этом политики указывают, что такой ход событий может помешать восстановлению экономики в 2022 году.

Напомним, что число новых случаев заражения COVID-19 в США растет. Ежедневно регистрируется порядка 205 тысяч новых случаев.