Москва, , 11:57 — REGNUM Граждане РФ заняли лидирующую позицию по туристическому потоку на Кубу в 2021 году. Об этом 31 декабря сообщила генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе.

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Так, граждане РФ стали самой многочисленной категорией туристов, посетивших республику в 2021 г. — по данным Национального центра статистики и информации Кубы, к декабрю на остров приехало 131 тыс. путешественников из РФ. На II месте — граждане Канады (33 тыс.), передает ТАСС.

«Открытие границ и увеличение турпотока прежде всего связано с тем, что Куба провакцинировала практически 100% своего населения в возрасте от 2-х лет. Только благодаря этому стало возможным приглашать туристов со всего мира», — отметила Мгеладзе.

При этом, несмотря на урегулирование ситуации с коронавирусом на Кубе, путешественникам рекомендуется оформлять медицинские страховки.