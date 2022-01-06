Рим, , 06:48 — REGNUM Футбольные матчи итальянской серии А приостановили из-за выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Италия

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В частности, на неопределенный срок перенесены четыре матча, в которых должны были сыграть команды «Аталанта», «Торино», «Болонья», «Интер», «Фиорентина», «Удинезе», «Салернитана» и «Венеция». Изначально планировалось, что эти матчи состоятся 7 января.

Отмечается, что впервые за текущий сезон в серии А приостанавливают проведение футбольных матчей. При этом сезон 2020\2021 годов был сокращен из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января у голкипера итальянского футбольного клуба «Парма» Джанлуиджи Буффон заболел коронавирусной инфекцией.

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