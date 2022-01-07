Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Согласно рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции, студенты университетов и колледжей должны в этом, как обычно, сдавать экзамены очно. Однако не все студенты довольны вновь писать экзамены в аудиториях и лекционных залах. Об этом 7 января сообщила новостная служба TT.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Отмечается, что процесс сдачи как экзаменов, так и зачет будет организован так, чтобы в аудиториях не создавалось очередей. Однако не все студенты чувствуют себя в безопасности.

«Есть студенты, которые не хотели бы сдавать экзамены на удаленке, но есть и те, которые беспокоится о том, что им предстоит прийти в аудиторию, где будет экзамен. Это относится к студентам, у которых есть близкие, находятся в группе риска, поэтому они боятся приехать сюда в кампус и заразиться», — заявил глава службы безопасности Университета Уппсалы Фредрик Блумквист.

В то же время студентов оповестили, что в случае плохого самочувствия им не стоит приходить на экзамен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стокгольме сообщили о кризисе в работе местной системы здравоохранения