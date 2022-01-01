София, 1 января 2022, 10:48 — REGNUM В Софии (Болгария) во время праздничных мероприятий полицейские задержали мужчину с гранатой, пишет 1 января BNR.
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Инцидент произошел вечером 31 декабря, противник антиковидных мер призывал людей отказаться от вакцинации, защитных масок и соблюдения других мер, введенных из-за пандемии.
Прохожие вызвали полицейских, мужчину задержали.
При обыске у него нашли ручную гранату.