Канберра, , 13:19 — REGNUM Несмотря на почти катастрофическое положение Австралии с точки зрения числа новых случаев коронавируса, выявляемых каждые сутки, в стране по-прежнему сохраняется относительно низкий уровень госпитализаций пациентов с COVID-19. В свою очередь, комментируя ситуацию 3 января в интервью телеканалу Nine News, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что время локдаунов прошло, и его правительство, также как и кабинеты министров отдельных штатов не собираются держать граждан под замком.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

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«Нам действительно нужно изменить свое отношение, и поэтому говорить о количестве случаев сейчас не главное», — отметил Моррисон.

«Проблема заключается в том, как мы справляемся с последствиями, которые возникают для системы здравоохранения, и именно поэтому у нас должны быть разумные правила, позволяющие людям вернуться к себе на работу. И это именно то, что мы сейчас делаем», — добавил премьер-министр.

Моррисон отметил, что по всей Австралии 148 человек с COVID-19 находятся в реанимации и всего 51 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Такие цифры фиксируются несмотря на то, что за последние дни в стране число зараженных коронавирусом измерялось десятками тысяч.

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