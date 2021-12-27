Сингапур, , 05:01 — REGNUM Первый этап вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 12 лет стартовал в Сингапуре, прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech на этом этапе получат дети в возрасте от девяти до 12 лет. Об этом 27 декабря сообщил журналистам министр образования Чань Чунь Син.

Вакцинация ребёнка Pixnio.com

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Следующий этап вакцинации детей от COVID-19 начнётся с 5 января. На прививку будут приглашены дети в возрасте от шести до восьми лет, а на следующий день начнут прививать всех остальных детей в рамках указанной возрастной группы.

В минздраве Сингапура пояснили, что никаких ограничений для детей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, вводиться не будет. При этом для детей и подростков возрастной группы с 12 до 17 лет действуют дифференцированные ограничения на посещение торговых центров, мест общепита, театров, музеев и других общественных мест. С августа текущего года доступ в ряд общественных мест ограничен для не прошедших вакцинацию граждан Сингапура, в том числе для детей от 12 до 17 лет.

В настоящее время в стране полный курс вакцинации от коронавируса прошли 87% всех жителей. В Сингапуре одобрены к применению вакцины производства компаний Moderna, Sinovac и Pfizer/BioNTech, также признаются все вакцины, одобренные ВОЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сингапуре оценили риски появления побочных эффектов при ревакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Установлено, что такая вероятность составляет 0,03%, при этом риск серьёзных осложнений не превышает 0,002%.

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