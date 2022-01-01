Афины , , 14:02 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон», вероятно, — последняя мутация COVID-19, и волна заражений может пойти на спад к 20 февраля. Сославшись на математическую модель, такие сроки окончания пандемии предсказал профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис, передает Newsbeast.

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По его мнению, в Греции восходящая тенденция заражений будет продолжаться до 22 января. А спустя месяц после пика волны завершится ее спад.

«Тогда будет конец «Омикрона», и большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — отметил он.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал штамм «Омикрон» возможным сигналом к окончанию пандемии.