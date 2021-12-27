Канберра, , 11:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Виктории (юго-восток Австралии) выявили 1999 случаев заражения коронавирусом после того, как лабораториями штата были обработаны более чем 57 000 тестов. Об этом 27 декабря рассказал телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В настоящее время, сообщают в министерстве здравоохранения Виктории, 16 467 жителей штата болеют COVID-19 в активной форме.

За последние сутки от COVID-19 в регионе скончались три человека. Сейчас 368 жителей Виктории проходят лечение от COVID-19 в больницах. 80 человек находятся в реанимации, а 38 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в штате на карантине находятся 19 799 человек. Все они были признаны близкими контактами зараженных.

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