Рига, , 13:51 — REGNUM Несмотря на то, что в новогоднюю ночь рестораны и бары Латвии могут работать без ограничения времени до утра, сохранившиеся ковид-правила могут изрядно попортить нервы владельцам заведений и настроение гостям. Об этом сообщил местный порталrus.lsm.lv.

С Новым годом! Алексей Колчин, ИА REGNUM

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Так, снимать медицинскую маску гостям заведений общепита разрешается только за столиком. Также за одним столиком может находиться не более четырех взрослых и шести детей. Между столиками должна быть установлена дистанция не менее двух метров или защитное стекло. Обслуживать гостей заведения смогут только сотрудники с действующими ковид-сертификатами.

Но главный запрет — нельзя организовывать танцы, игры и развлечения с большим количеством людей.

«Ну что это за празднование без музыки, без танцев, без программы? Мы решили не работать в новогоднюю ночь», — прокомментировал ограничения вице-президент общества ресторанов Латвии Лаурис Алексеев, говоря о своем заведении.

Нарушение хотя бы одного из многочисленных запретов и ограничений грозит серьезными штрафами, получение которых нельзя будет компенсировать возможной прибылью от мероприятия.